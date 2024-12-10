ويترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية الرئيسية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع.

تحركات الأسعار

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 بالمئة إلى 2674.39 دولارا للأونصة بحلول الساعة 11:01 بتوقيت غرينتش.

وزادت العقود الأميركية الآجلة بنسبة 0.4 بالمئة إلى 2697 دولارا.

ووفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لـ "سي.إم.إي" فإن الأسواق تتوقع حاليا بنسبة 86 بالمئة خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع المقبل، ارتفاعا من 73 بالمئة الأسبوع الماضي.

ويترقب المتداولون حاليا بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدورها غدا الأربعاء ومؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس.

ومن المتوقع أن يكون لكل منهما تأثير على قرار خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

ويميل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي أو الجيوسياسي.

ومن جهة أخرى، فمن المقرر أن تتبنى الصين سياسة نقدية "مرنة" ونهجا ماليا أكثر استباقية في 2025.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 31.85 دولار للأونصة وهبط البلاتين واحدا بالمئة إلى 938.11 دولار فيما تراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 972.67 دولار.