وبلغ معدل البطالة في الربع الثالث من العام الحالي 21.5 بالمئة، بارتفاع طفيف مقارنة مع الربع السابق.

وكان معدل البطالة للربع الثالث من 2023 يبلغ 22.3 بالمئة، بحسب بيانات دائرة الاحصاءات العامة في الأردن.

وفي أكتوبر الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن فريقا من الخبراء توصل مع السلطات الأردنية إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية لبرنامج إصلاح اقتصادي، ومن المتوقع أن يتيح إتمام المراجعة 131 مليون دولار للأردن.

وقال في بيان إن الاتفاق يخضع لموافقة إدارة الصندوق ومجلسه التنفيذي.

وأضاف صندوق النقد الدولي: "سيتيح إتمام هذه المراجعة 131 مليون دولار أخرى من حجم البرنامج المتفق عليه سابقا والبالغ نحو 1.2 مليار دولار".