وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، الثلاثاء، خلال في اجتماع في إسطنبول يتعلق بقطاع البترول: "في الوقت الراهن، تجاوز إنتاجنا اليومي في غبار 61 ألف برميل".

وكانت بيانات رسمية قد صدرت الجمعة أظهرت أن الاقتصاد التركي نما بمعدل أقل من المتوقع بلغ 2.1 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث مع انحسار الطلب خاصة في قطاع الخدمات تحت وطأة أسعار الفائدة المرتفعة.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث تراجع 0.2 بالمئة عن الربع السابق على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية وفي ضوء التقويم.

وأظهرت البيانات أيضا تعديل النمو في الربع الثاني بالخفض إلى 2.4 بالمئة من 2.5 بالمئة.