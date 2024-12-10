وأظهرت بيانات مكتب الجمارك الصيني نمو الصادرات خلال نوفمبر بنسبة 6.7 بالمئة على أساس سنوي، مقابل نموها بمعدل 12.7 بالمئة خلال أكتوبر. كان المحللون يتوقعون نمو الصادرات بنسبة 8.5 بالمئة في نوفمبر.

وذكرت وكالة بلومبرغ، أن نمو الصادرات الصينية في نوفمبر، جاء مدعوما بشكل أساسي بتدافع الشركات لإرسال البضائع إلى أميركا، مستبقة الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس المنتخب دونالد ترامب فرضها على بكين، بالإضافة إلى مساعي الشركات الصينية للبيع في الأسواق الخارجية لتعويض ضعف الطلب المحلي.

في الوقت نفسه تراجعت واردات الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 3.9 بالمئة سنويا في حين كان المحللون يتوقعون نموها بنسبة 0.3 بالمئة بعد تراجعها بنسبة 2.3 بالمئة في الشهر السابق.

ونتيجة لذلك سجلت الصين فائضا تجاريا خلال نوفمبر بقيمة 97.44 مليار دولار مقابل 95.27 مليار دولار في أكتوبر، في حين كان المحللون يتوقعون فائضا بقيمة 94 مليار دولار.