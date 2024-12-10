وتضم قائمة المتحدثين في مؤتمر بتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يستمر يومين إريك ترامب نجل الرئيس المنتخب والملياردير ستيف ويتكوف مبعوث البيت الأبيض الجديد إلى الشرق الأوسط.

ويتكوف هو أيضا المؤسس المشارك لمنصة ورلد ليبرتي فاينانشال للعملات المشفرة، التي بدأت العمل في سبتمبر وساعد دونالد ترامب وعائلته في تأسيسها.

ولدى وصول الحضور إلى المؤتمر، رحبت بهم لافتات إلى "العهد الذهبي لبتكوين" جوار شاشة تعرض تطورات سعر صرفها الأحدث بعد أن كسرت الأرقام القياسية متخطية مئة ألف دولار الأسبوع الماضي بدفعة من وعود من ترامب بأنه سيكون "رئيس العملات المشفرة".

ويظهر جدول أعمال المؤتمر أن إريك ترامب سيلقي، اليوم الثلاثاء، الكلمة الرئيسية في الفعالية قبل أن يجري محادثات في صالة كبار الشخصيات. أما ويتكوف فقد تحدث بالفعل في المؤتمر أمس الاثنين أمام جمع خاص وحصري في قاعة مغلقة لم يسمح فيها بتغطية إعلامية.

ويأتي المؤتمر خلال لحظة فارقة بالنسبة لقطاع العملات المشفرة إذ تعهد ترامب بأن يجعل أميركا "عاصمة العملات المشفرة على الكوكب".

ويصف الموقع الإلكتروني لمنصة ورلد ليبرتي فاينانشال ترامب بأنه "المدافع الرئيسي عن العملات المشفرة" في المنصة، وأن أبناءه إريك ودون الابن وبارون هم سفراء فيها.