واستضاف الحدث سلسلة لقاءات حوارية رفيعة المستوى، لتسليط الضوء على مكانة أبوظبي المتنامية باعتبارها "عاصمة رأس المال"، كما شهد انطلاق الدورة الثانية من منتدى أبوظبي الاقتصادي الذي أقيم بالشراكة مع "القابضة ADQ" ودائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي.

وتضمّن الحدث مناقشات عميقة تطرقت إلى المشهد الحالي والآفاق المستقبلية لـ "اقتصاد الصقر"، حيث اجتمع كبار القادة من حكومة أبوظبي مع شخصيات بارزة من المؤسسات الخاصة من القطاعات الرئيسية المختلفة.

وتخلل الحدث كلمات بارزة من رؤساء الشركات والمسؤولين التنفيذيين في "بلاك روك" ومجموعة "يو بي إس" و"بي جي آي أم" و"بريدج ووتر أسوشيتس" و"إتش إس بي سي" و"القابضة ADQ" ومبادلة و"مورغان ستانلي" و"سيتي غروب" و"بي إن واي" و"لونيت" و"تو بوينت زيرو" وبنك أبوظبي الأول و"بيور هيلث" و"جي كيو جي بارتنرز" والدار العقارية.

وركز جدول أعمال الحدث على رحلة النمو الاقتصادي في أبوظبي ودورها المتنامي كمركز دولي محوري للمال والأعمال والاستثمار.

وشهدت جلسة "غرفة المدراء في أسبوع أبوظبي المالي: أبوظبي في الاقتصاد العالمي" تفاعلاً لافتاً بمشاركة قادة أكبر المؤسسات المالية في العالم، مثل سيرجيو إرموتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "يو بي إس"، وراي داليو، مؤسِّس شركة "بريدج ووتر" واستشاري الاستثمار لديها، وهناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، وجهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الذين سلطوا الضوء على الاقتصادات العالمية والإستراتيجيات الكفيلة بدعم تطلعات العاصمة لتحقيق النمو في مشهد عالمي دائم التغير.

كما عرض وليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في مبادلة، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، رؤى مبادلة باعتبارها من أكبر مستثمري الإمارة.

واستكشفت الجلسات الحوارية الرئيسية الأخرى مواضيع مهمة مثل بناء اقتصاد الصقر، وجلسة بعنوان "مرحلة جديدة من تدفُّقات رأس المال في عالم متعدد الأقطاب"، والعوامل المؤثرة في الأسواق العالمية، و"منظور عمالقة القطاع: مكانة أبوظبي الجديدة في العالم"، و"تباطؤ العولمة: نظام عالمي جديد"، و"المرأة في ريادة الأعمال: مهمة أبوظبي لتمكين المرأة في قطاع الأعمال".

كما شهد اليوم الأول تنظيم الدورة الأولى من مؤتمر أسواق رأس المال في أبوظبي، بالشراكة مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، الذي استعرض مجموعة من الشركات المدرجة الأكثر نمواً وتطوراً في أبوظبي، ومن بينها مجموعة بيور هيلث، ومجموعة طاقة، وأدنوك للحفر، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبروج.

كما جمع منتدى "يو بي إس" للاستثمار، ضمن فعاليات اليوم الأول، أكثر من 30 من مديري الاستثمار والمؤسسين من صناديق التحوط العالمية الرائدة.

وشملت الفعاليات الجانبية التي شهدها أول أيام أسبوع أبوظبي المالي فعالية الأسواق الخاصة من "آي كونكشينز" ومنتدى غرينتش الاقتصادي، الجلسة الحوارية المغلقة رفيعة المستوى لكبار الشخصيات التي ترأسها راي داليو، إلى جانب فعالية "فنتشر بارك" للشركات الناشئة في أسبوع أبوظبي المالي.

وشهد الحدث نشر ورقة بحثية بعنوان "عصر جديد من تدفقات رأس المال في عالم متعدد المراكز"، تستكشف كيف يقف العالم على عتبة عصر تحولي لناحية طبيعة وحجم تدفقات رأس المال، مع تسليط الضوء على الاتجاهات الرئيسية التي تقود هذا التحول،وإصدار ورقة بحثية بعنوان "عصر جديد من تدفقات رأس المال في عالم متعدد المراكز" تستكشف كيف أصبحت تدفقات رأس المال العالمية تنشأ من مجموعة أوسع من المساهمين وتصل إلى وجهات أكثر تنوعًا، ما يؤدي إلى إعادة تشكيل قطاع الاستثمار.