وذكرت جولاب في بيان أنها تلقت موافقة مبدئية على استصدار ترخيص لممارسة عمليات خارج "سوق أبوظبي العالمي"، المركز المالي في الإمارة، وأضافت أنها عيّنت أيضا ناصر المطيري مديرا إداريا للشرق الأوسط. وتعمل جولاب في الإقراض المباشر وإدارة الائتمان الخاص، كما تدير رأسمال جاوز 70 مليار دولار حتى أول من أكتوبر، بحسب رويترز.

وقال لورنس جولاب الرئيس التنفيذي للشركة: "لدينا عملاء في المنطقة منذ أكثر من عقد... نحن متحمسون لتوسيع أعمالنا وخدمة عملائنا".

وأضاف أن من المتوقع افتتاح المكتب في يناير.

وذكر أن وجود صناديق الثروة السيادية والبيئة التنظيمية الجذابة وتزايد عدد الأثرياء كلها من بين العوامل التي دفعت لاتخاذ القرار.

ويأتي الإعلان على هامش المؤتمر السنوي "أسبوع أبوظبي المالي".

وتسرّع إمارة أبوظبي جهود تنويع اقتصادها في ظل سعي "سوق أبوظبي العالمي" إلى أن يصبح مركزا عالميا.