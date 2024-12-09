ولم يوضح البيان الصادر عن إدارة الدولة لتنظيم السوق، والتي أعلنت التحقيق، أي تفاصيل عن الانتهاكات المحتملة التي قامت بها الشركة الأميركية.

وأضاف البيان أن شركة صناعة الرقائق الأميركية يُشتبه في أنها انتهكت التزامات أقرت بها في أثناء استحواذها على شركة تصميم الرقائق "ميلانوكس تكنولوجيز"، وذلك بموجب البنود المدرجة في الموافقة المشروطة على الصفقة من إدارة الدولة لتنظيم السوق في 2020.

وهبط سهم إنفيديا بنحو اثنين بالمئة.

ويأتي التحقيق بعد حزمة قيود أعلنتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وهي الثالثة في غضون ثلاث سنوات، على صناعة أشباه الموصلات في الصين، شملت تقييد الصادرات إلى 140 شركة، منها شركات لتصنيع معدات الرقائق.