تحركات الأسعار

أغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي على ارتفاع بنسبة 0.1 بالمئة، محققا مكاسب للجلسة الثامنة على التوالي.

وارتفع المؤشر الفرعي لأسهم شركات التعدين 3.2 بالمئة وحقق أكبر ارتفاع خلال جلسة واحدة في أكثر من شهر بعد تقارير صحفية نقلت عن المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني قوله إن بكين، أكبر مستهلك للمعادن، ستتبنى "تيسيرا معتدلا للسياسة النقدية" خلال العام المقبل ضمن خطوات لدعم النمو الاقتصادي، وهو مصطلح استخدمته بكين آخر مرة في 2010 عندما سعت إلى دعم التعافي من الأزمة المالية العالمية.

وصعدت أسهم شركات السلع الفاخرة التي يأتي معظم إيراداتها من السوق الصينية، ومنها إل.في.إم.إتش وكيرنج، أكثر من ثلاثة بالمئة، ليغلق المؤشر "كاك 40" الفرنسي على ارتفاع لليوم الثامن على التوالي.

وأغلق المؤشر الفرنسي مرتفعا 0.7 بالمئة، ليقلص خسائره منذ بداية العام إلى أقل من واحد بالمئة.

وانخفض المؤشر داكس الألماني 0.1 بالمئة بعد أن صعد لمستوى غير مسبوق في وقت سابق من الجلسة.

وصعد المؤشر الفرعي لأسهم شركات الطاقة 2.1 بالمئة مع ارتفاع أسعار النفط بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، مما أثار مخاوف من زيادة عدم الاستقرار في منطقة تئن بالفعل تحت وطأة الصراعات.

وانخفض المؤشر الفرعي لشركات صناعات الطيران والدفاع في أوروبا 1.3 بالمئة إلى أدنى مستوى في أسبوع.