ودار جلوبال المدرجة في لندن هي الذراع الدولية لشركة دار الأركان السعودية للتطوير العقاري.

وسبق أن اتفقت على عدد من المشروعات مع مؤسسة ترامب، منها إنشاء برج ترامب في جدة ومشروع عقاري كلفته أربعة مليارات دولار في عُمان.

ولم توضح الشركتان المزيد من التفاصيل المتعلقة بالمشروعين الجديدين في الرياض أو قيمتهما المالية.

وخلال ولايته الأولى، وطد ترامب علاقاته بدول الخليج، ومنها السعودية.

ومن المتوقع أن يتوجه إريك نجل ترامب، الذي يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي في مؤسسة ترامب، إلى المملكة خلال الأسبوع الجاري لحضور إطلاق برج ترامب في جدة، بحسب رويترز.