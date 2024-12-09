وقررت اللجنة أن يكون الحدود السعرية للسهم صعودًا وهبوطًا في أول يوم تداول ضعف الحدود السعرية بالسوق المدرج به السهم، وهي نسبة 40 بالمئة، مع عدم إعمال آليات الإيقاف المؤقت وذلك حتى نهاية جلسة التداول التي يتم فيها تسجيل سعر اقفال جديد.

واعتباراً من جلسة التداول التالية تكون الحدود السعرية للسهم طبقاً لما هو مطبق بالسوق المدرج به، بحسب بيان البورصة المصرية.

وأوضحت البورصة أنه فيما يخص آلية استقرار سعر السهم في السوق عقب الاكتتاب، فسيتم فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة 30 يوماً ميلادية تبدأ من أول جلسة تداول على أسهم الشركة، حتى 8 يناير 2025، حيث يلتزم خلالها مدير الطرح بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح العام البالغ 13.85 جنيها للسهم.