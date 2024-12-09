وبدا أن مسؤولي المركزي الأميركي في طريقهم لخفض معدلات الفائدة هذا الشهر بعد أن أظهرت بيانات أن سوق العمل في الولايات المتحدة ظلت على متانتها لكنها واصلت بعض التراجع في نوفمبر.

وأظهر تقرير التوظيف الشهري من وزارة العمل الأميركية، الجمعة، أن الشركات الأميركية أضافت 227 ألف وظيفة الشهر الماضي في تعاف من تباطؤ في أكتوبر بسبب إعصار لكن معدل البطالة ارتفع قليلا إلى 4.2 بالمئة.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي تتوقع الأسواق حاليا فرصة نسبتها تقريبا 85 بالمئة لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر.

تحركات الأسعار

سجل مؤشر السوق السعودي ارتفاعا بنسبة 1.2 بالمئة بدفعة من قفزة بنسبة 4.1 بالمئة في سهم مصرف الراجحي وزيادة 1.3 بالمئة في سهم عملاقة النفط أرامكو.

وزادت أسعار النفط، وهي محفز أساسي لأسواق المال في الخليج، بأكثر من واحد بالمئة مع إشارة الصين المستورد الكبير للخام إلى أول خطوة لتيسير محتمل للسياسة النقدية منذ 2010 بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية عن اجتماع للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم.

وفي قطر، صعد المؤشر 0.6 بالمئة مع زيادة سهم بنك قطر الوطني أكبر بنوك المنطقة بنسبة 1.3 بالمئة.

لكن مؤشر دبي الرئيسي انخفض بنسبة 0.1 بالمئة، كما تراجع مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة.

وتراجعت أيضا بورصة البحرين 0.3 بالمئة لتغلق عند 2029 نقطة. وارتفعت بورصة سلطنة عمان 0.1 بالمئة مسجلة 4553 نقطة. وأغلقت بورصة الكويت على ارتفاع 0.6 بالمئة إلى 7836 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، خسر المؤشر المصري القيادي 0.2 بالمئة بضغط من تراجع نسبته 3.8 بالمئة في سهم إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.