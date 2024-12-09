كما عزز من ارتفاع الذهب زيادة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل.

تحركات الأسعار

بحلول الساعة 11:03 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 2657.98 دولار للأونصة.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.8 بالمئة إلى 2679.70 دولار للأونصة.

وقد يعزز استئناف البنك المركزي الصيني شراء الذهب في نوفمبر طلب المستثمرين الصينيين، الذي تراجع منذ أن توقف البنك عن شراء الذهب في مايو بعد 18 شهرا من استمرار عمليات الشراء.

وقال محللون في بنك "أو.سي.بي.سي" في مذكرة: "قرار زيادة احتياطيات الذهب، خاصة بعد فوز الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في الانتخابات، يعكس نهج البنك المركزي الصيني الاستباقي في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وسط التغيرات العالمية المتزايدة".

وأدت زيادة شراء البنوك المركزية للذهب وتيسير السياسة النقدية والتوترات الجيوسياسية إلى دفع الذهب إلى تحقيق مستويات قياسية متعددة هذا العام، مما يضع المعدن النفيس على مسار تحقيق أفضل سنة له منذ 2010 بزيادة تقارب 28 بالمئة حتى الآن.

ويترقب المستثمرون صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي يوم الأربعاء، وصدور مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس.

ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المستثمرون بنسبة 87 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل، ارتفاعا من 61.6 بالمئة الأسبوع الماضي.

وغالبا ما يعتبر الذهب ملاذا آمنا في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والسياسية ويزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 2.1 بالمئة إلى 31.61 دولارا للأونصة.

وصعد البلاتين بنسبة 2.3 بالمئة إلى 950.85 دولارا للأونصة، وزاد البلاديوم 3.2 بالمئة ليسجل 986.50 دولار.