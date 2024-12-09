وأفاد اتحاد شركات الصناعات الرقمية والكهربائية في ألمانيا "زد في إي ي"، الاثنين، بأن نسبة الزيادة بلغت 1.8 بالمئة، مدفوعة بشكل رئيسي بالطلب من دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى من خارج التكتل.

ومع ذلك، استمر تراجع الطلبيات من داخل ألمانيا مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وقال أندرياس جونترمان، كبير الاقتصاديين في اتحاد "زد في إي ي"، في بيان: "بهذه الزيادة المعتدلة في الطلبيات، فإن التحول الاقتصادي المتوقع منذ فترة طويلة، لم يبدأ بعد".

وبالنظر إلى الشهور العشرة الأولى من العام، تراجع إجمالي الطلبيات بنسبة 9.1 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما لا يزال الإنتاج أقل بنسبة 9.3 بالمئة عن مستوياته في عام 2023.

وبلغت إيرادات القطاع خلال الشهور العشرة 185.3 مليار يورو (نحو 196 مليار دولار)، بتراجع بنسبة 6.3 بالمئة مقارنة بعام 2023.

أما في أكتوبر وحده، فقد تجاوزت الإيرادات الاسمية عن مستواها في نفس الشهر من العام الماضي بنسبة 0.4 بالمئة.

وأشار اتحاد "زد في إي ي" إلى أن شركات القطاع لم تمض قدما في تقليص قواها العاملة، حيث تم تقليص وقت الدوام لنحو 31 ألف عامل من حوالي 895 ألف عامل هم إجمالي عدد العاملين في القطاع.