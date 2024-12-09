وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الاثنين، إن تركيا ستعمل على إعادة اللاجئين السوريين اللذين تستضيفهم بأمان إلى بلادهم وعلى إعادة الإعمار في سوريا بعد رحيل الأسد.

وقال يوسف دوان رئيس أبحاث الأسواق العالمية في إنفو ياتيريم إن فرصا كبرى ستتاح للشركات التركية العاملة في مجالات التشييد والأسمنت والصلب بعد التغيير السياسي في سوريا، بحسب ما نقلته رويترز.

وأضاف أن القرب الجغرافي لتركيا ووجود علاقات تجارية قائمة بالفعل يعطي شركاتها ميزة تفضيلية في عملية إعادة إعمار سوريا.

وارتفع مؤشر يشمل شركات الأسمنت 6.57 بالمئة كما ارتفع مؤشر قطاع التشييد 2.79 بالمئة.