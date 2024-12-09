وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن المكتب السياسي للجنة المركزية، وهي هيئة القرار في الحزب الشيوعي الصيني، عقد اجتماعا الاثنين "لتحليل ودرس النشاط الاقتصادي للعام 2025" والتخطيط لـ"مكافحة الفساد".

ويأتي الاجتماع في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد الصيني صعوبة في الانتعاش.

وقد كثفت السلطات خططها لتحفيز الاقتصاد في الأشهر الأخيرة، لكن هذه الإجراءات لم تحقق نتائج تذكر حتى الآن، وفق ما أظهر أحدث مؤشر شهري لأسعار المستهلك نُشر في وقت سابق الاثنين.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس لحيوية استهلاك الأسر والنشاط الاقتصادي، بنسبة 0.2 بالمئة فقط في نوفمبر على أساس سنوي، مقارنة بـ 0.3 بالمئة في أكتوبر، وفق المكتب الوطني للإحصاء.

ونقلت "شينخوا" عن مسؤولين قولهم إنه "يجب تعزيز الاستهلاك وتحسين كفاءة الاستثمار وتوسيع الطلب المحلي".

كما أعلن أعضاء المكتب السياسي رغبتهم في تبني "سياسة نقدية أكثر تساهلا"، ما يفتح الباب أمام تغيير ينتظره المستثمرون.

ويعقد هذا الاجتماع قبل أيام قليلة من انطلاق المؤتمر المركزي حول العمل الاقتصادي، وهو اجتماع مهم يهدف إلى تحديد مسار السياسات الاقتصادية للعام المقبل.