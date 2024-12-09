تأتي هذه الخطوة في إطار خطط الشركة للاستفادة من فرص النمو الكبيرة التي توفرها أسواق الشرق الأوسط.

جاذبية سوق أبوظبي العالمي

يُعتبر سوق أبوظبي العالمي مركزًا ماليًا رائدًا في المنطقة، وقد عزز جاذبيته للشركات العالمية بفضل مجموعة من العوامل، من بينها:

ارتفاع معدل تسجيل الشركات: شهد السوق زيادة ملحوظة في عدد الشركات العالمية التي اختارت أبوظبي مقرًا إقليميًا لها.

إقبال صناديق الثروة السيادية: تُعد الإمارات موطنًا لعدد من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة للاستثمار.

سهولة الإجراءات التنظيمية: يُوفر السوق بيئة تنظيمية مرنة تسهّل على الشركات الحصول على تراخيص العمل.

تعزيز الحضور العالمي لبولين كابيتال

بحلول نهاية سبتمبر 2024، كانت بولين كابيتال تدير أصولًا تُقدر قيمتها بحوالي 63 مليار دولار.

مع افتتاح مكتبها الجديد في أبوظبي، ستنضم الشركة إلى مجموعة من شركات إدارة الأصول وصناديق التحوط العالمية التي اتخذت من سوق أبوظبي العالمي مقرًا لتعزيز حضورها الإقليمي.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة بولين كابيتال، ستان موس، "افتتاح مكتب في أبوظبي يُمثل خطوة استراتيجية مهمة لنا. نسعى لتعزيز علاقتنا مع صناديق الثروة السيادية والشركات العائلية في المنطقة، بما يتماشى مع التزامنا بتقديم خدمات استثمارية متميزة."

وأضاف موس أن الشركة تتطلع للحصول على الترخيص الكامل من سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي لمزاولة الخدمات المالية رسميًا في الإمارات.

توسع الشركات العالمية في الشرق الأوسط

تشهد المنطقة، وبخاصة الإمارات، اهتمامًا متزايدًا من الشركات العالمية بفضل الفرص الاستثمارية المتنوعة.

تُعد هذه الخطوة من بولين كابيتال جزءًا من موجة جديدة من التوسع للشركات المالية العالمية في الشرق الأوسط، حيث تسعى للاستفادة من الأصول السيادية الضخمة وبيئة الأعمال المواتية.

دور أبوظبي كمركز مالي إقليمي

أبوظبي أصبحت وجهة مفضلة للشركات العالمية بفضل موقعها الاستراتيجي بين آسيا وأوروبا، ودورها كحلقة وصل للأسواق المالية.

كما أن الاستثمارات في البنية التحتية المالية، بما في ذلك سوق أبوظبي العالمي، جعلتها منصة رئيسية للشركات الراغبة في التوسع في الشرق الأوسط.

ومع افتتاح مكتبها في أبوظبي، من المتوقع أن تُركز بولين كابيتال على استثمارات في قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية.

ويُعد هذا التوسع خطوة نحو تعزيز شراكات استراتيجية مع الجهات المحلية والإقليمية، بما يساهم في تحقيق عوائد مستدامة للمستثمرين.

استثمارات بولين كابيتال الحالية

بينما لم يُفصح البيان عن تفاصيل حول استثمارات الشركة الحالية في الشرق الأوسط، إلا أن بولين كابيتال قد تكون ضمن الشركات التي تسعى للاستفادة من فرص الاستثمار في مشاريع التحول الرقمي والبنية التحتية والطاقة المستدامة التي تُركّز عليها الإمارات في إطار رؤيتها المستقبلية.

افتتاح مكتب بولين كابيتال في أبوظبي يُشكل علامة فارقة تعكس جاذبية سوق أبوظبي العالمي كوجهة استثمارية دولية.

ومع التوسع المستمر للشركات العالمية في المنطقة، يبدو أن أبوظبي ستظل لاعبًا محوريًا في جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات الاقتصادية.