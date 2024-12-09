وبعد تأرجح نيكي بين الصعود والهبوط على مدار جلسة اليوم، أغلق المؤشر مرتفعا 0.2 بالمئة عند 39160.5 نقطة فيما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة عند 2734.56 نقطة.

وسجل المؤشران ناسداك وستاندرد اند بورز 500 مستويات مرتفعة غير مسبوقة عند الإغلاق، الجمعة، بفعل توقعات إيجابية من بعض الشركات وبيانات التوظيف الأميركية التي عززت التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة هذا الشهر.

وصعد سهم مجموعة سوفت بنك الناشئة التي تركز على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي اثنين بالمئة وارتفع سهم شركة فاست ريتيلينغ المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 1.9 بالمئة. وكانت الشركتان من بين الأسهم اليابانية ذات الوزن الثقيل التي تلقت دفعة من مكاسب وول ستريت.

وساهمت المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الأميركي في تعزيز ثقة المتعاملين، بينما كشفت بيانات صدرت اليوم الاثنين عن نمو الاقتصاد الياباني بوتيرة أعلى من التقديرات الأولية للفترة من يوليو إلى سبتمبر، وذلك بفضل التعديلات بالزيادة في الاستثمار الرأس مالي والصادرات.

لكن الانخفاضات في أسهم الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات أثرت سلبا على نيكي إذ وتراجع سهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 4.7 بالمئة، وهو ثاني أكبر هبوط على المؤشر بعد شركة زوزو للتجارة الإلكترونية التي هبطت خمسة بالمئة.

وهبط سهم طوكيو إلكترون 0.8 بالمئة.

وأشار محللون إلى أن عمليات جني الأرباح جاءت بعد أن ارتفعت أسهم الرقائق الأسبوع الماضي، مقتفية أثر نظيراتها الأميركية، مما دفع المؤشر نيكي يوم الخميس إلى تسجيل أعلى مستوياته اليومية منذ 12 نوفمبر عند 39632.3 نقطة.

وقالت ماكي ساوادا، الخبيرة الاستراتيجية في شركة نومورا للأوراق المالية، إن المستثمرين يركزون على اجتماعات السياسة النقدية لكل من البنك المركزي الأميركي وبنك اليابان الأسبوع المقبل، بحسب رويترز.

ومن المقرر أن يبدأ البنك المركزي الأميركي اجتماعه بشأن السياسة النقدية في 17 ديسمبر ويستمر يومين، بينما سيجتمع بنك اليابان في 18 و19 ديسمبر.

وارتفعت أسهم مجموعة سوني اثنين بالمئة في حين صعدت أسهم مجموعة كونامي ووكالة ريكروت هولدنغز للتوظيف بنحو 1.7 بالمئة.

وتصدر سهم مجموعة راكوتن المكاسب بزيادة بلغت 6.7 بالمئة في ظل استمرار التفاؤل في أعقاب إعلان الشركة في السادس من ديسمبر عن برنامج مزايا المساهمين.