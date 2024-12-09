وقالت الشركة في بيان إن صادرات ساميانغ استمرت في الارتفاع من 100 مليون دولار في عام 2017 إلى 200 مليون دولار في العام التالي، و300 مليون دولار في عام 2021 ثم إلى 400 مليون دولار في عام 2022، بحسب ما أوردته وكالة "يونهاب".

فازت الشركة بجائزة برج التصدير بقيمة 700 مليون دولار في حفل يوم التجارة الحادي والستين الذي أقيم في سيئول يوم الخميس. وهي أول مرة تفوز فيها شركة أغذية محلية بالجائزة بصادرات بقيمة 700 مليون دولار.

وقال متحدث باسم الشركة "إن منتجات الشعيرية سريعة التحضير "بولداك" شكلت أكثر من 90 بالمئة من صادراتنا بين 1 يوليو 2023 حتى 30 يونيو من هذا العام".

وفقًا للشركة، يتم بيع حوالي مليار وحدة من منتج بولداك بوكوميون من ساميانغ، والمعروف باسم "شعيرية النار"، سنويًا في 100 دولة.

منذ ظهور المنتج لأول مرة في عام 2012، وصلت المبيعات المتراكمة لمنتج الشعيرية سريعة التحضير بنكهة الدجاج الحار إلى 7 مليارات وحدة، بقيمة 4 تريليونات وون (2.83 مليار دولار).

اكتسبت شعيرية "بولداك" شعبية كبيرة حيث أشعل مذاقها شديد الحرارة تحديا واسع النطاق قبل عقد من الزمن في عام 2014.