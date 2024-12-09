وسيكون بمقدور مستخدمي إيتورو الاستثمار في عدد من الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عبر قطاعات مختلفة بدءاً من العام المقبل 2025، بما في ذلك الطاقة والعقارات والخدمات المصرفية والتمويل والتكنولوجيا والرعاية الصحية، الأمر الذي يعدّ فرصة لهم لتنويع محافظهم بشكل أكبر مع سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي يعد أحد أسرع الأسواق المالية نموا في العالم، ويصنف ضمن أفضل 20 سوقا ماليا على مستوى العالم من ناحية القيمة السوقية.

وحقق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ عام 2021، نموا بنسبة 75 بالمئة، مما جعله من بين أكبر أربع أسواق مالية على مستوى العالم من حيث أداء السوق.

وقال يوني آسيا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة إيتورو، إن التوصل إلى شراكة مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، يتيح لمستخدمي إيتورو تداول الأسهم المدرجة في السوق، مشيرا إلى أن الشركة منذ تأسيسها عام 2007، عملت على بناء وتطوير عروض استثمارية عالمية متعددة الأصول، وتتيح لمستخدميها من 75 دولة إمكانية التداول في الأسهم من أكثر من 20 بورصة.

من جانبه أوضح عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية ، أن السوق يلتزم بربط المستثمرين العالميين بالفرص المتاحة في واحدة من أكثر الأسواق ديناميكية في المنطقة، لافتا إلى أن الشراكة مع إيتورو ستوفر وصولاً سلسًا إلى الشركات الرائدة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عبر القطاعات الرئيسية لأكثر من 38 مليون مستخدم مسجل في إيتورو، مما يعزز سيولة السوق ويعزز مكانة أبوظبي وجهة رئيسية للاستثمار الدولي.