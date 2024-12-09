تستقبل أبوظبي المشاركين تحت شعار "أهلاً بكم في عاصمة رأس المال"، حيث سيسلط أسبوع أبوظبي المالي 2024 الضوء على الدور المحوري للعاصمة التي تعد أغنى مدن العالم، إلى جانب جاذبيتها كوجهة متميزة للمواهب والكفاءات البشرية المتميزة والقدرات التكنولوجية والابتكارات الرائدة.

وينعقد أسبوع أبوظبي المالي 2024 في أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي للعاصمة، وتستمر فعالياته من 9 إلى 12 ديسمبر. ويسهم الحدث البارز في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد، فضلاً عن الارتقاء بإمكانات العاصمة وقدرتها على صياغة مستقبل القطاع المالي.

ومن المتوقع أن يشارك في الحدث أكثر من 20 ألف شخص، وما يزيد عن 3,500 شركة ومؤسسة مالية وقرابة 600 متحدث. وتضم قائمة المتحدثين البارزين الذين أكدوا مشاركتهم في النقاشات والجلسات رفيعة المستوى التي يستضيفها أسبوع أبوظبي المالي كلاً من راي داليو، مؤسِّس شركة "بريدج ووتر أسوشيتس" واستشاري الاستثمار لديها، ولاري فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك"، وسيرجيو إرموتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "يو بي إس"، وسعادة كارمي أرتيغاس بروغال، الرئيس المشارك للهيئة الاستشارية للأمم المتحدة المعنية بالذكاء الاصطناعي، وبيتر أبرام، رئيس الاستراتيجيا والنمو في الشركة العالمية القابضة، وظاعن الهاملي، المدير التنفيذي في جهاز أبوظبي للاستثمار(أديا)، وآرون لاندي، الرئيس التنفيذي لشركة "بريفان هوارد"، وويليام فورد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "جنرال أتلانتيك"، وكلير وودمان، الرئيس التنفيذي ورئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة مورجان ستانلي، سعادة ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة ألتيرا، وديفيد هانت، الرئيس التنفيذي لشركة "بي جي آي أم"، وجين فريزير، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي بنك، وبيل هوفمان، الرئيس التنفيذي لشركة "نوفين"، وهاني قبلاوي، رئيس مجلس إدارة "بي إن واي ميلون إنترناشونال"، وهناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، وراجيف جاين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للاستثمار في "جي كيو جي بارتنرز".

وتشمل قائمة المتحدثين الذين أكدوا حضورهم للحدث سيرجيو إرموتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "يو بي إس"، وبيل هوفمان، الرئيس التنفيذي لشركة "نوفين" الاستثمارية، وديفيد هانت، الرئيس التنفيذي لشركة "بي جي آي أم"، وراي وتشارك "القابضة" (ADQ)، الشركة الاستثمارية القابضة في إمارة أبوظبي، بصفة شريك رئيسي للحدث.

مسيرة التنويع الاقتصادي

يساهم أسبوع أبوظبي المالي بدور مفصلي في تعزيز تطلعات أبوظبي لجذب رؤوس الأموال العالمية والتكنولوجيا المتقدمة والخبرات بما يدعم الأهداف الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات.

وتعد أبوظبي من أسرع الاقتصادات نمواً على صعيد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حتى أصبح اقتصاد الإمارة يعرف بـ"اقتصاد الصقر". وتجاوز الناتج المحلي الإجمالي 1.14 تريليون درهم في العام 2023، وتواصل أبوظبي جهودها لتعزيز التنويع الاقتصادي وتحقيق نتائج قوية عبر مختلف القطاعات. هذا وساهم القطاع غير النفطي في أبوظبي خلال الربع الثاني من العام الجاري بأكثر من نصف اقتصاد الإمارة، وهي النسبة الأعلى منذ العام 2014.

تتمحور فعاليات أسبوع أبوظبي المالي حول خمسة مؤتمرات رئيسية، يتناول كل منها جوانب مهمة في مشهد المال والأعمال والابتكار العالمي. وتبدأ فعاليات الحدث المالي الأبرز في المنطقة بمنتدى أبوظبي الاقتصادي في 9 ديسمبر الذي يستكشف رحلة صعود أبوظبي المتسارعة كمركز أعمال عالمي رائد. ويركز الحدث من خلال جلساته النقاشية عن استراتيجيات النمو في الإمارة، على سبل اكتساب الخبرات والدروس من الاقتصادات العالمية الكبرى لتسريع نمو العاصمة وتأثيرها على الساحة العالمية. ويشارك الحاضرون في حوارات شيقة حول طموحات أبوظبي وموقعها الفريد في الأسواق الدولية.

مؤتمر "أسيت أبوظبي"

في اليوم الثاني الموافق 10 ديسمبر، سيجمع مؤتمر "أسيت أبوظبي" جهات تخصيص الأصول ومديري الأصول ومشاريع رأس المال الاستثماري وشركات الأسهم الخاصة لتبادل الرؤى والأفكار حول فرص الاستثمار في مشهد المال والأعمال سريع التغير. وبمشاركة كبار الشخصيات من القطاع مثل راي داليو، مؤسس شركة صناديق التحوط "بريدج ووتر أسوشيتس"، ستغطي أجندة الحدث مواضيع مهمة كالاستثمار في تقنيات العقد القادم، ومدن المستقبل، مما يوفر منصة حيوية للمستثمرين المؤسسيين للاطلاع على استراتيجيات النمو المستدام. كما يُقام مؤتمر "ريزولف 2024" في اليوم نفسه حيث يلتقي أهم الخبراء القانونيين والتنظيميين لمعالجة أبرز التوجهات الجديدة في مشهد تسوية النزاعات. ويركز الحدث هذا العام على الأطر التنظيمية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، والدعاوى الجماعية ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، وأوجه الخلاف بين الابتكار بغرض للربح وحماية المستهلكين.

مؤتمر فينتك أبوظبي

يُعد مؤتمر فينتك أبوظبي من أبرز الفعاليات المرتقبة في أسبوع أبوظبي المالي. ويُقام المؤتمر في 11 ديسمبر، وهو أكبر حدث خاص بالتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يستقطب العديد من مبتكري التكنولوجيا والمطورين والمستثمرين من جميع أنحاء العالم لاستعراض أحدث الابتكارات الرائدة في مجالات حيوية مثل المدفوعات الرقمية والأمن السيبراني والأصول الرقمية. وعلى هامش الحدث الرئيسي، تستكشف قمة الهيئات التنظيمية المالية العالمية ومنتدى بلوكتشين أبوظبي إمكانات التقنيات المالية الناشئة والتحديات التي تواجهها. وفي الوقت نفسه، سيستكشف "منتدى أبو ظبي للذكاء الاصطناعي" الدور المحوري والقدرات الهائلة للذكاء الاصطناعي في المجال المالي، كما سيسلط الضوء على تأثيره على مجالات عديدة مثل إدارة الثروات وتقييم المخاطر، حيث ازداد اعتماد القطاع المالي على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز عملية صناعة القرارات ورفع الكفاءة التشغيلية.

ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام

خلال الأسبوع الحافل بالفعاليات، ستتوجه الأنظار إلى قضايا الاستدامة مع انطلاق ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام الذي سيتناول موضوع التمويل المستدام باعتباره محركاً رئيسياً في مساعي دولة الإمارات وجهودها نحو تحقيق التزاماتها بالحياد المناخي. ويناقش المتحدثون الاستثمارات الهادفة والمؤثرة وتطوّر أسواق الكربون ودور الذكاء الاصطناعي في تعزيز التمويل المستدام. وتؤكد أبوظبي من خلال قيادة هذا الحوار المهم والشيق مدى التزامها باستكشاف الحلول الرائدة التي تدعم الجهود العالمية لبناء مستقبل أكثر استدامة.

ويسعى أسبوع أبوظبي المالي عبر معالجة التحديات العالمية خلال ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام إلى دعم مسيرة دولة الإمارات نحو تحقيق أهدافها للحياد المناخي وتمهيد الطريق لحلول قابلة للتنفيذ تدعم أهداف الاستدامة الدولية. ويتضمن ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام مناقشات شيّقة عن قضايا الطاقة المتجددة والاستثمار الهادف والمؤثر بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي واقتصاد الكربون العالمي، مما سيرسخ دور أبوظبي الريادي في الممارسات المالية المستدامة.

مجموعة مختارة من الفعاليات المتخصصة

سيقدم أسبوع أبوظبي المالي في دورة هذا العام مجموعة مختارة من الفعاليات الجانبية المتميزة بغرض تعزيز المشاركة ودفع الابتكار، ومن بينها منتدى يو بي إس للاستثمار الذي سيجمع أكثر من 30 من مديري الاستثمار والمؤسسين من صناديق التحوط العالمية الرائدة في نقاشات مركزة، وفرص عديدة وواعدة للتواصل وتبادل الخبرات. أما مؤتمر أسواق رأس المال في أبوظبي، وهو فعالية خاصة تتيح المشاركة من خلال الدعوة الشخصية، فسوف يجمع أهم الشركات مع المستثمرين ضمن ترتيبات خاصة مصممة لتسهيل مناقشة الفرص الاستثمارية الجديدة. وتجمع قمة "فيرذر نتوورك" قادة أسواق المال المتقدمة، بما في ذلك شركات إدارة الأصول والجهات التنظيمية وصناديق الثروة السيادية لمشاركة الرؤى والخبرات حول توجهات مستقبل التمويل.

وتشكل "قمة التمويل الإسلامي" إحدى الفعاليات الجديدة على أجندة أسبوع أبوظبي المالي، حيث ستسلط الضوء على النمو المستمر في القطاع ومدى تقاطعه مع التمويل المستدام. كما تتناول القمة الأطر التنظيمية، وأبرز توجهات الأسواق، ودور التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دعم الاستثمارات المستدامة.

ومن أبرز أحداث أسبوع أبوظبي المالي فعالية الشركات الناشئة السنوية حيث ستعرض الشركات الناشئة ابتكاراتها وتحظى بفرصة التواصل مع المستثمرين المحتملين. كما سيوفر مؤتمر المكاتب العائلية الدولي منصة استراتيجية للشركات العائلية لمناقشة آليات تخطيط التعاقب القيادي في تلك الشركات وتأثير التوجهات الاقتصادية العالمية الشاملة. أما فعاليات قمة مستقبل المواهب ومنتدى المرأة في القطاع المالي فمن شأنها إثراء الحوار حول التنوع، وتطوير المواهب، وتهيئة منظومة مالية شاملة ومتكاملة.