وكتب شولتس عبر منصة "إكس" إن الأمر يتعلق بإجراءات ملموسة لتأمين صناعة الصلب في ألمانيا، مضيفا أن ضمان أسعار كهرباء يمكن الاعتماد عليها وتشجيع الاستثمارات والحماية من الإغراق تمثل أمورا مهمة في هذا الصدد.

وقال شولتس في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية: "سيظل الصلب جزءا من صناعتنا لقرون قادمة، ومن المهم الآن تأمين صناعة الصلب في ألمانيا على المدى الطويل. وهذا له أهمية جيوستراتيجية".

وكانت أكبر شركة للصلب في ألمانيا، "تيسنكروب"، أعلنت في نوفمبر الماضي أن عدد الوظائف في قطاع الصلب لديها سوف يتقلص بمقدار 11 ألف وظيفة في غضون ست سنوات.

ومن الوظائف الحالية البالغ عددها 27 ألف وظيفة، سيتبقى 16 ألف وظيفة. ويهدد ممثلو العمال ونقابة "آي جي ميتال" للعاملين في قطاع المعادن بمقاومة طويلة المدى في ضوء خطط خفض الوظائف في قسم الصلب بـ"تيسنكروب".

وأعرب شولتس عن قلقه إزاء هذه الخطط، وقال في تصريحات لصحيفة "نويه فيستفليشه" الألمانية: "منذ فترة التحول تعلمنا أن الشركات في قطاع صناعة الأسلحة تعتمد في كثير من الأحيان على موردين من دول لا يمكننا التأكد دائما مما إذا كنا سنحصل منها على المواد التي نحتاجها في أي وقت"، مؤكدا ضرورة ألا يكون المرء عرضة للابتزاز.