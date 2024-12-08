وجاء معدل النمو متوافقا مع البيانات الأولية التي نشرت في أكتوبر.

ووفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، ارتفع الناتج غير النفطي 4.3 بالمئة في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وحققت الأنشطة الحكومية نموا وصل إلى 3.1 بالمئة في حين سجل النمو في قطاع النفط نموا طفيفا بلغ 0.05 بالمئة.

وذكرت هيئة الإحصاء السعودية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما 0.9 بالمئة على أساس فصلي في الربع الثالث.

وأوضحت أن الانفاق الاستهلاكي الحكومي حقق نموا في الربع الثالث من 2024 بنسبة 6.2 بالمئة على اساس سنوي، في حين تراجع على أساس ربعي بنسبة 1.8 بالمئة، بالإضافة إلى ارتفاع الانفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بمعدل 3.9 بالمئة على أساس سنوي.

أما على مستوى التجارة الخارجية فقد حققت الواردات زيادة بنسبة 7.3 بالمئة على أساس سنوي، و3.8 بالمئة على أساس ربعي، كما حققت الصادرات نموا بنسبة ثلاثة بالمئة على أساس سنوي، في حين شهدت تراجعا بنسبة 5.7 بالمئة على أساس ربعي.