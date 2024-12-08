ويمكن لأداة كوبايلوت فيجن التي يطورها برنامج كوبايلوت لابس الذي تستخدمه مايكروسوفت لاختبار قدرات الذكاء الاصطناعي، تحليل النصوص والصور التي تظهر على صفحات الإنترنت للإجابة على أسئلة مثل "ما هي وصفة هذه الوجبة التي تظهر على الصفحة؟".

وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن المستخدم يحتاج إلى الاشتراك في خدمة الذكاء الاصطناعي كوبايلوت برو التابعة لمايكروسوفت وتكلف 20 دولارا شهريا، حتى يمكنه تجربة أداة كوبايلوت فيجن.

وبعيدا عن الإجابة على الأسئلة، يمكن لأداة كوبايلوت فيجن تلخيص وترجمة النصوص والقيام بمهام مثل تمييز المنتجات التي عليها خصومات في قائمة السلع بأي متجر. كما يمكن أن تساعد عند ممارسة الألعاب على الإنترنت.

وبحسب مايكروسوفت فإنه عند تفعيل أداة كوبايلوت فيجن، فإنها ترى صفحة الإنترنت التي يقرأها المستخدم، ويمكنه التحدث معها حول المشكلة التي يواجهها، مضيفة أن "هذه طريقة جديدة لدعوة الذكاء الاصطناعي للاشتراك معك في تصفح الويب، وهي مخفية بشكل أنيق في الجزء السفلي من المتصفح إيدج لتكون متاحة عندما تريد طلب المساعدة".

وفي إطار حرص مايكروسوفت على تجنب المزيد من الدعاية السيئة بسبب مخاطر الذكاء الاصطناعي على الخصوصية، فإنها تؤكد أن كوبايلوت فيجن تحذف البيانات بعد كل جلسة.

وتقول الشركة إن الصوت أو الصور أو النص المعالج لا يتم تخزينه أو استخدامه لتدريب النماذج على الأقل في النسخة التجريبية الحالية.