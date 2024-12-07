ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء عن رئيس الشركة إيغور سيتشين في كلمة بمنتدى فيرونا الاقتصادي الأوراسي إن "القيمة الإجمالية للثروات الطبيعية الروسية تقدر بـ100 تريليون دولار وإن منطقة القطب الشمالي تحتوي على كَمّيَّة هائلة من احتياطيات النفط والغاز الطبيعي غير المكتشفة في العالم 80 بالمئة منها تتركز في منطقة القطب الشمالي لروسيا.

من جهة أخرى قال سيتشين إن استهلاك النفط في العالم سينمو بشكل مطرد .

وخلال كلمته في المنتدى، أشار إيغور سيتشين، الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت للنفط، إلى أن نظام الطاقة الحديث يعتمد بالكامل على الوقود الأحفوري، الذي يمثل حالياً أكثر من 80% من إجمالي الطاقة الأولية المستهلكة في جميع أنحاء العالم، وأن النفط والغاز والفحم لا غنى عنها في حياة الإنسان والمجتمع الحديث، كما أن الوقود الأحفوري قابل للنقل بسهولة، على سبيل المثال، كمية الطاقة التي يمكن نقلها لمسافة 1000 ميل مقابل أقل من دولار واحد.