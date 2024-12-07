وكان بنك الشعب الصيني أكبر مشتر رسمي للذهب في العالم في 2023. وقد يدعم استئناف عمليات الشراء الطلب من المستثمرين الصينيين الذي كان خافتا منذ أوقف المركزي الصيني سلسلة عمليات الشراء التي استمرت 18 شهرا حتى مايو الماضي.

ارتفعت حيازات الصين من الذهب إلى 72.96 مليون أونصة في نهاية نوفمبر، ارتفاعا من 72.80 مليون أونصة في الشهر السابق.

وانخفضت قيمة احتياطيات الذهب الصينية إلى 193.43 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي من 199.06 مليار دولار في نهاية أكتوبر.

وشهد شهر نوفمبر أول انخفاض شهري لسعر الذهب منذ يونيو بسبب موجة البيع منيت بها الأسواق بعد الانتخابات الأميركية التي فاز فيها دونالد ترامب.

وانخفضت أسعار المعدن الأصفر بنسبة 5 بالمئة منذ أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2790.15 دولار للأونصة في 31 أكتوبر، لكنها لا تزال مرتفعة بنسبة 28 بالمئة حتى الآن هذا العام.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في ساكسو بنك لوكالة رويترز: "سيرسل استئناف الشراء إشارة إلى أن بنك الشعب الصيني قد اعتاد على على هذه المستويات السعرية القياسية وأنه مستعد لبناء الاحتياطيات بغض النظر عن ذلك".