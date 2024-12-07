وأضاف أكبر اقتصاد في العالم 227 ألف وظيفة في نوفمبر، ارتفاعًا من 36 ألف وظيفة في أكتوبر، وفقًا لوزارة العمل الأميركية.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة الجمعة منخفضا بمقدار 123 نقطة، أو 0.3 بالمئة، ليصل إلى 44642 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 15 نقطة، أو 0.2 بالمئة، ليصل إلى 6090 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 159 نقطة ، أو 0.8 بالمئة، ليصل إلى نحو 19860 نقطة.

وشهدت شركات التكنولوجيا العملاقة أداء جيدا الجمعة، حيث أغلقت أسهم أمازون وميتا، الشركة المالكة لفيسبوك، على ارتفاع بنسبة 2.9% و2.4% على التوالي.

في حين انخفضت أسهم يونايتد هيلث كير بنسبة 5.1 بالمئة بعد أن استوعبت الأسواق نبأ مقتل رئيسها التنفيذي في إطلاق نار في نيويورك في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 3.3 بالمئة، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 1 بالمئة وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.6 بالمئة.

وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس منذ سبتمبر.

ويوم أمس قالت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان إن مخاطر التضخم لا تزال قائمة، مما ينبئ بالحذر في قرارات أسعار الفائدة.