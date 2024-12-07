جاءت تصريحاته بعد أسبوع من مطالبة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الدول الأعضاء في مجموعة البريكس بالالتزام بعدم طرح عملة جديدة أو دعم عملة أخرى تحل محل الدولار وإلا فستواجه تعريفات جمركية بنسبة 100 بالمئة.

وكتب ترامب على منصّته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي متحدثا عن المجموعة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا ودولا أخرى: "نطلب التزاما... أنها لن تنشئ عملة لدول بريكس، ولن تدعم أي عملة أخرى لتحل مكان الدولار الأميركي العظيم، وإلا ستواجه رسوما جمركية بنسبة 100 في المئة".

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تعليقه على تهديدات ترامب، قد قال إن أي محاولة أميركية لإجبار الدول على استخدام الدولار ستؤدي إلى نتائج عكسية.

وقال بيسكوف إن الدولار يفقد جاذبيته كعملة احتياطية للعديد من البلدان، وأن هذا الاتجاه يكتسب زخما.

وفي شهر أكتوبر الماضي، اتهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القوى الغربية بـ"استخدام الدولار كسلاح"، وجادل في قمة مجموعة البريكس في قازان بأن العقوبات المفروضة على روسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا "تقوض الثقة في هذه العملة وتقلل من قوتها".

وقال بوتين: "لسنا نحن الذين نرفض استخدام الدولار.. ولكن إذا لم يسمحوا لنا بالعمل، فماذا يمكننا أن نفعل؟ نحن مضطرون إلى البحث عن بدائل".