ورغم ارتفاع أسعار المعدن الثمين في تعاملات الجمعة، بعد أن أشار تقرير الوظائف الأميركية لشهر نوفمبر إلى استمرار تحسن سوق العمل تدريجياً، مما يفسح المجال أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض أسعار الفائدة مرة أخرى.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بشكل طفيف بـ 0.2 بالمئة إلى 2636 دولار للأونصة، بحلول الساعة 1841 بتوقيت غرينتش، بينما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.4 بالمئة إلى 2659.60 دولار للأونصة.

وانخفض الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية بعد أن أظهر تقرير سوق العمل زيادة عدد الوظائف غير الزراعية بنحو 227 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها بنحو 36 ألف وظيفة في أكتوبر. وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا تسارع عدد الوظائف بنحو 200 ألف وظيفة.

وبالنسبة لمعدل البطالة فقد ارتفع إلى 4.2 بالمئة خلال نوفمبر، مقابل 4.1 بالمئة في الشهرين السابقين، وهو ما جاء مخالفا للتوقعات بأن يبقى دون تغيير.

لقد دعم احتمال خفض أسعار الفائدة، بدءًا من خفض نصف نقطة أساس في سبتمبر، ارتفاع الذهب القياسي هذا العام، حيث تزيد أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبية الاحتفاظ بالذهب غير المدر للعائد.

ويرى المتعاملون الآن احتمالات بنسبة 87 بالمئة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، مقابل احتمالات بنسبة 72 بالمئة قبل صدور بيانات الوظائف، بحسب أداة فيد واتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 31 دولار للأونصة لكنها سجلت مكاسب أسبوعية. وتراجع البلاتين 1.3 بالمئة إلى 925.78 دولار، وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 957.83 دولار، وتكبد كلا المعدنين خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، بحسب بيانات رويترز.