وقفز إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.4 بالمئة في الربع الثالث وهو ضعف النمو الذي نشر في الربع الثاني. وتوافقت المعدلات مع التقدير المبدئي.

وعلى أساس سنوي، تحسن معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 0.9 بالمئة، تماشيا مع التقديرات، من 0.5 بالمئة في الربع السابق عليه.

وأظهرت البيانات اليوم أن الانفاق الاستهلاكي للأسر تقدم بنسبة 0.7 بالمئة وقفز انفاق الحكومة بنسبة 0.5 بالمئة.

وتحرك إجمالي تكوين رأس المال الثابت صعودا بواقع 2 بالمئة.

وساهم صافي التجارة الخارجية بواقع سالب 0.9 نقطة مئوية للنمو حيث إن الصادرات سجلت تراجعا ملحوظا بنسبة 1.5 بالمئة بينما ارتفعت الواردات بنسبة 0.2 بالمئة.

وسجل اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي البالغة 27 دولة، نموا بنسبة 0.4 بالمئة في الربع الثالث.

وتقدم إجمالي الناتج المحلي على أساس سنوي بواقع 1 بالمئة. ومن بين الدول الأعضاء، سجلت أيرلندا أعلى نمو يليها الدنمارك وليتوانيا.

وسجلت هنغاريا ولاتفيا أكبر معدل تراجع.