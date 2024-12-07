وقالت، أكبر شركة من حيث القيمة السوقية في العالم، في بيان على موقعها الإلكتروني، "على مدى السنوات الخمس الماضية، استثمرت Apple أكثر من 6 مليارات درهم (حوالي 1.63 مليار دولار) في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، شملت نفقات Apple مع الشركات الإماراتية، ودعم اقتصاد تطبيقات iOS، والتوظيف المباشر. إذ تدعم الشركة الآن أكثر من 38 ألف وظيفة في جميع أنحاء البلاد".

تُبرز هذه الخطوات أهمية السوق الإماراتي كمحور رئيسي لاستثمارات الشركات العالمية، في ظل ما توفره الدولة من بيئة مشجعة للأعمال، وبنية تحتية متطورة تدعم الابتكار والنمو الاقتصادي.

وفي سياق متصل، أعلنت Apple اليوم عن متجرها الجديد، Apple Al Ain، في الإمارات العربية المتحدة، والذي سيفتح أبوابه في العام المقبل، مقدماً أفضل منتجات Apple لعدد أكبر من العملاء في جميع أنحاء البلاد. يقع متجر Apple Al Ain في إمارة أبوظبي، وهو المتجر الخامس للبيع بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليعكس استثمار الشركة المستمر والتزامها تجاه المنطقة.

وفي هذا الصدد قال تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة Apple: "تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة موطناً لمجتمع رائع من المبدعين والمبتكرين والمطورين ورجال الأعمال. وكلنا حماس لمواصلة تنمية فرقنا، ودعم الشركات المحلية، وتعزيز علاقاتنا مع عملائنا هنا. وتغمرنا السعادة بافتتاح متجرنا الأحدث في أبو ظبي ومواصلة مشاركة سحر Apple مع المزيد من الأشخاص."

التوسع في متاجر البيع بالتجزئة Retail في جميع أنحاء البلاد

يقع متجر Apple Store الأحدث في مدينة العين، حيث سيقدم تجربة ممتعة للتسوق والتعلم للعملاء من مختلف أنحاء المنطقة، مع عرض أحدث منتجات Apple وأكثرها ابتكاراً.

أطلقت Apple متجرها عبر الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة في سبتمبر 2011، لتتيح للعملاء فرصة شراء أفضل منتجات Apple بطريقة غير مسبوقة.

وبعد أربع سنوات، افتتحت Apple أول متاجرها للبيع بالتجزئة في الإمارات العربية المتحدة، Apple Yas Mall وApple Mall of the Emirates.

مجتمع للمطورين يعّج ازدهاراً

يواصل مجتمع المطورين الإماراتي لعب دور فعّال في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم الوظائف في الشركات الكبيرة والصغيرة على مستوى الدولة.

فمنذ إطلاق متجر App Store، حقق المطورون في دولة الإمارات العربية المتحدة ما يقارب من 5 مليارات درهم من تطبيقاتهم التي تقدم السلع والخدمات الرقمية للعملاء في جميع أنحاء العالم، مع ارتفاع أرباحهم بنسبة تزيد عن 750 بالمئة منذ عام 2019.

مع إطلاق Apple Vision Pro، أصبح لدى المطورين منصة جديدة قوية لتقديم تجارب مكانية استثنائية للمستخدمين في المنطقة. وقد نجح المطورون الإماراتيون في الوصول إلى جمهور عالمي واسع عبر تطبيقاتهم المخصصة لأنظمة iOS وiPadOS وwatchOS وtvOS، حيث ابتكروا بالفعل تجارب غامرة مذهلة لنظام visionOS.