والمتجر يعد الخامس للبيع بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لـ"يعكس استثمار الشركة المستمر والتزامها تجاه المنطقة"، وفق بيان "أبل".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" تيم كوك: "تعد دولة الإمارات العربية المتحدة موطنا لمجتمع رائع من المبدعين والمبتكرين والمطورين ورجال الأعمال. كلنا حماس لمواصلة تنمية فرقنا ودعم الشركات المحلية وتعزيز علاقاتنا مع عملائنا هنا".

وأضاف كوك: "تغمرنا السعادة بافتتاح متجرنا الأحدث في أبوظبي ومواصلة مشاركة سحر أبل مع المزيد من الأشخاص".

وعملت "أبل" على تسريع استثماراتها في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الأخيرة، مما ساهم في خلق فرص جديدة للشركات والمطورين المحليين، وإضافة مئات الأشخاص إلى فرق عملها.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، استثمرت "أبل" أكثر من 6 مليارات درهم إماراتي في أنحاء الدولة، شملت نفقات مع الشركات الإماراتية، ودعم اقتصاد تطبيقات iOS، والتوظيف المباشر.

وتدعم الشركة الآن أكثر من 38 ألف وظيفة في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.