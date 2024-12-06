وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة، مسجلا مكاسب لليوم السابع على التوالي وأقوى أداء أسبوعي له في عشرة أسابيع.

وشهدت الأسهم الفرنسية انتعاشا بعد أن قال الرئيس إيمانويل ماكرون إنه سيعين رئيسا جديدا للوزراء في الأيام المقبلة وستكون أولويته وضع ميزانية يعتمدها البرلمان للعام المقبل، بعد أن أطاح المشرعون بالحكومة السابقة.

وارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي 1.3 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع. كما سجل المؤشر أكبر ارتفاع أسبوعي له في عشرة أسابيع، مقلصا انخفاضه السنوي إلى 1.5 بالمئة مقارنة مع أكثر من ثلاثة بالمئة في وقت سابق من الأسبوع.

كما انخفضت عوائد السندات الفرنسية.

وقفزت أسهم شركات السلع الفاخرة ثلاثة بالمئة ولامست أعلى مستوى في شهرين، مدعومة بصعود سهم شركة مونكلير الإيطالية خمسة بالمئة.

وأغلق المؤشر داكس الألماني مرتفعا 0.1 بالمئة ليسجل أعلى ارتفاع أسبوعي في أكثر من شهرين.

كما تأثرت الأسواق بتقرير الوظائف في الولايات المتحدة الذي أظهر تسارع نمو التوظيف في نوفمبر.