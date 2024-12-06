ورفع البنك توقعاته لسعر خام برنت في النصف الثاني من عام 2025 إلى 70 دولارا للبرميل من ما بين 66 و68 دولارا للبرميل في توقعات بتاريخ الخامس من ديسمبر.

وأرجأ تحالف أوبك+، الذي يضم الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، أمس الخميس بدء زيادات إنتاج النفط لمدة ثلاثة أشهر حتى أبريل.

وأضاف التحالف أن التخفيضات ستتم بالتدريج حتى سبتمبر 2026، وهو تأخير بتسعة أشهر عن الموعد المخطط له في السابق.