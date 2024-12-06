وقال ترامب إن الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة هما "مجالان حيويان لمستقبل التنافسية الأميركية".

وسيكون ساكس، الذي يعتبر أحد المقربين من ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك، مسؤولا عن ضمان أن تصبح الولايات المتحدة الدولة الرائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي وصناعة العملات المشفرة.

وتعهد ترامب، الذي طالما اشتكى مما وصفه بـ"التحيز الليبرالي" من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل ميتا، بأن ساكس "سيحمي حرية التعبير عبر الإنترنت، ويبتعد بنا عن التحيز والرقابة من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى".

وسيعمل ساكس أيضا على وضع إطار قانوني لصناعة العملات المشفرة حتى "تحصل على الوضوح الذي طالما تبتغيه ويمكنها أن تزدهر داخل الولايات المتحدة".

بالإضافة إلى ذلك، سيترأس ساكس المجلس الاستشاري للرئيس المستقبلي حول العلوم والتكنولوجيا.وأشار ترامب إلى أن ساكس كان مستثمرا ناجحا في وادي السيليكون على مدار 25 عاما، ودعم بعض أكبر الأسماء التكنولوجية.