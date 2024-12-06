وبحسب بيان من المجموعة نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام"، يمثل هذا الإطلاق نقطة تحول لمجموعة مقطع للتكنولوجيا إلى مؤسسة تركز على تكنولوجيا المستقبل، وقائمة على مبادئ الابتكار والتكامل والاستثمار المدروس.

وستشارك مجموعة مقطع للتكنولوجيا، برؤية تهدف إلى رقمنة التجارة، مع القطاع الرقمي التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، في دمج القدرات المميزة للعلامة التجارية الرئيسية - بوابة المقطع، الذراع الرقمي لمجموعة موانئ أبوظبي، في محفظة استثمارية استراتيجية تضم كلاً من شركة "تي تيك"، المتخصصة في تطوير واستخدام التكنولوجيا لتحسين عمليات الجمارك والحدود، وشركة "دبي للتكنولوجيا"، المتخصصة في تطوير حلول التجارة والنقل.

كما ستضم المحفظة مشروع مقطع آيلة، وهو مشروع تم الاستحواذ فيه على حصة الأغلبية لرقمنة القطاع البحري في مدينة العقبة الأردنية، إضافة إلى شركة "نيشان"، مزود الحلول والخدمات الأمنيةالذكية.

وستظل مجموعة مقطع للتكنولوجيا، بالمضي على خطى نجاحات "بوابة المقطع"، رائدة في تقديم الحلول الرقمية لمجموعة موانئ أبوظبي، بالإضافة إلى العمل على تقديم خدماتها للمؤسسات الحكومية والخاصة ضمن سلسلة القيمة التجارية، وضمان حلول آمنة للموانئ الذكية والقطاع البحري وتيسير التجارة، والخدمات اللوجستية المتكاملة والنقل الذكي، تماشياً مع معايير الكفاءة العالمية، والمستوى الرفيع من التميّز في الخدمة.

وتهدف المجموعة إلى زيادة نشاطها التجاري على مستوى العالم، كما ستظل مضطلعة في عملياتها التجارية القائمة، بالموازاة مع إدارة ومراقبة تنفيذ إستراتيجيتها وتحسين أدائها التشغيلي والتجاري والمالي في مشاريعها وأعمالها.

وستبدأ مجموعة مقطع للتكنولوجيا مرحلة تغيير الهوية المؤسسية خلال الأسابيع القليلة المقبلة ، والتي ستعكس علامتها التجارية الجديدة عبر جميع أصولها، ويشمل ذلك المقرات الرئيسية للشركة في المنطقة الرقمية ومقر شركة "تي تيك" في فيتنام، وعلى رغم ذلك، سيتم تنفيذ عمليات تغيير العلامة التجارية على مراحل، في إطار جهود المجموعة للحد من تأثير ذلك على العمليات الحالية والجارية مع جميع أصحاب العلاقة.