وأضاف علوان في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات النسخة الأولى من أسبوع أبوظبي للأعمال الذي اختتمت أعماله اليوم الجمعة، واستمرت ثلاثة أيام في مركز أدنيك أبوظبي، أن المنظومة تضم حاليا أكثر من 300 شركة ناشئة من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب 150 شراكة تساهم في مساعدة الشركات الناشئة لجذب المزيد من الاستثمارات والإيرادات وتوفير فرص نوعية تعزز من نمو الشركات.

وكشف الرئيس التنفيذي لـ "Hub71"، أن المنظومة استقبلت أكثر من 2500 طلب انضمام لمختلف برامجها المطروحة، موضحا مستهدفاتهم لقبول انضمام نحو 50 شركة جديدة بنهاية العام الحالي 2024، حيث يعكس هذا الإقبال الكبير مكانة إمارة أبوظبي كبيئة استثمارية رائدة ومركز اقتصادي عالمي لنمو الأعمال.

وأكد سعيهم لمواصلة خلق منظومة تساعد في استقطاب شركات عالمية إلى أبوظبي من مختلف القطاعات المتقدمة، مشيرا إلى أن دولة الإمارات قد وفرت كل الموارد التي تساعد على نمو الشركات الناشئة وهيأت بنية تحتية متقدمة تفتح آفاقا واسعة أمام هذه الشركات.

من جهتها أكدت صافيناز المهدي، المدير التنفيذي لشركة تفويض للاستشارات القانونية، سعيهم لتعزيز المناخ الملائم للشركات وخاصة الشركات الناشئة لتذليل العقبات أمامها، وذلك عبر تقديم خدمات الاستشارة القانونية مجانا لتسهيل الدخول إلى سوق العمل والاستفادة من الموارد المتاحة في الدولة.

وأوضحت أن شركة تفويض نجحت من خلال مبادرتها المجتمعية التي أطلقتها منذ ثلاث سنوات، في تقديم الدعم لنحو 18 شركة، منهم 11 شركة ناشئة في إمارة أبوظبي، معربة عن تطلعهم لاستكمال دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للاستثمار والأعمال.

تجدر الإشارة إلى أن أسبوع أبوظبي للأعمال يهدف إلى استكشاف فرص الأعمال في أبوظبي، وبناء شراكات إستراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، مما يعكس النمو المتسارع في الإمارة والتزامها بتطوير بيئة محفزة لقطاع الأعمال، ويتيح للمشاركين الفرصة للتعلم من رواد الأعمال الذين بنوا وطوروا علامات تجارية معترف بها عالمياً.