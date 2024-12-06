وسجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) للأسعار، الذي يتابع السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولا على مستوى العالم، 127.5 نقطة في نوفمبر، ارتفاعا من 126.9 نقطة في أكتوبر، وهذا هو أعلى مستوى في 19 شهرا وبزيادة 5.7 بالمئة عن العام الماضي.

وزاد مؤشر الزيوت النباتية بنسبة 7.5 بالمئة فوق المستويات التي شوهدت قبل شهر و32 بالمئة فوق تلك التي سجلت قبل عام، مدفوعًا بالمخاوف بشأن إنتاج زيت النخيل الأقل من المتوقع بسبب هطول الأمطار الغزيرة في جنوب شرق آسيا.

كما سجلت أسعار زيت الصويا ارتفاعا بسبب الطلب العالمي الأقوى على الواردات، في حين ارتفع أيضا زيت دوار الشمس واللفت.

وانخفضت مؤشرات أسعار المواد الغذائية الأخرى.

تراجعت أسعار الحبوب بنسبة 2.7 بالمئة عن أكتوبر بفضل ضعف أسعار القمح والأرز، في حين انخفض السكر بنسبة 2.4 بالمئة عن أكتوبر مع بدء سحق الهند وتايلاند وتخفيف المخاوف بشأن آفاق المحاصيل في البرازيل.

وفي تقرير منفصل، خفضت منظمة الأغذية والزراعة توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في عام 2024 من 2.848 مليار طن متري إلى 2.841 مليار طن، بانخفاض 0.6 بالمئة عن العام الماضي لكنه لا يزال ثاني أكبر إنتاج على الإطلاق.