ذكر تقرير صادر من "أو إيه جي" الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران أن مطار دبي الدولي قد أزاح نظيره الأميركي "هارتسفيلد أتلانتا" من صدارة أكبر مطارات العالم في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات الدولية والمحلية معاً، مسجلاً نحو 5.28 مقعد مجدول خلال ديسمبر الجاري (نحو 10.5 ملايين مقعد في الاتجاهين).

وأوضحت المؤسسة في تقريرها، أن مطار دبي الدولي تفوق على مطار أتلانتا هارتسفيلد جاكسون الدولي خلال ديسمبر 2024 ليصبح المطار الأكثر ازدحاماً في العالم بنحو 5.3 ملايين مقعد، وبنسبة زيادة 5 بالمئة، مقارنة بنوفمبر الماضي، مشيرة إلى أنه بفارق 51408 مقعداً جاء مطار أتلانتا هارتسفيلد جاكسون الدولي في المركز الثاني بعد دبي بنحو 5.2 ملايين مقعد.

وفي المركز الثالث، جاء مطار طوكيو بإجمالي السعة المقعدية على الرحلات الدولية والمحلية معاً خلال ديسمبر 2024 مسجلاً نحو 4.7 ملايين مقعد، تلاه مطارا لندن ودالاس في المركزين الرابع والخامس بنحو 4.25 و4.24 ملايين مقعد لكل منها.

وحل "دبي الدولي" في المركز الأول أيضاً في السعة المقعدية على الرحلات الدولية فقط، مواصلاً الحفاظ على أدائه القوي في ديسمبر الجاري.

ويحتل مطار دبي الدولي صدارة مطارات العالم في السعة على الرحلات الدولية، لكنه تصدر المؤشر العام لحجم السعة على الرحلات الدولية والمحلية، علماً أن حركة النقل الجوي في "دبي الدولي" تقتصر على السفر الدولي بالدرجة الأولى، ما يشير إلى النمو الهائل الذي يواصل المطار تسجيله كأكبر محور للنقل في العالم.

وهذه هي المرة الثانية التي يتوفق فيه مطار دبي الدولي على نظيره الأميركي خلال العام الجاري، ففي يناير 2024 تخطت أيضاً السعة المقعدية في "دبي الدولي"، مطار أتلانتا هارتسفيلد جاكسون الدولي.

وبحسب البيانات وصل إجمالي السعة المقعدية في مطار دبي الدولي خلال العام 2024 ككل، إلى أكثر من 60 مليون مقعد مجدول (120 مليوناً في الاتجاهين).

يذكر أن مطار دبي الدولي قد استقبل نحو 68.6 مليون مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة بلغت 6.3 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من 2023.