وقال بنك الاحتياطي الهندي إن سعر إعادة الشراء القياسي، وهو المستوى الذي يقرض به البنوك التجارية، سيبقى عند 6.5 بالمئة، وهو نفس المعدل منذ فبراير 2023.

وبدأت البنوك المركزية الكبرى في جميع أنحاء العالم دورة تخفيف عالمية استجابة لانخفاض التضخم - بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي خفض أسعار الفائدة في سبتمبر لأول مرة منذ أربع سنوات.

ظل التضخم في الهند مرتفعا بشكل عنيد من هدف صناع السياسة النقدية البالغ أربعة بالمئة، حيث وصل إلى أعلى مستوى له في 14 شهرًا عند 6.21 بالمئة في أكتوبر الماضي.

قال محافظ بنك الاحتياطي الهندي شاتيكانتا داس إن لجنة السياسة النقدية بالبنك قد لاحظت "التباطؤ الأخير في زخم النمو" لكنها ترى بأن التوقعات "مرنة".

وقال داس "إن تزايد حالات الظروف المعاكسة، وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتقلبات الأسواق المالية تشكل مخاطر تصاعدية للتضخم".

يأتي قرار البنك المركزي الهندي بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة على الرغم من علامات تباطؤ النمو الاقتصادي.

جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي في الهند بنسبة 5.4 بالمئة في الربع الثالث من سبتمبر، متضررًا من تباطؤ قطاع التصنيع واستهلاك المناطق الحضرية الباهت.

وفي حين لا تزال البيانات الاقتصادية تضع الهند من بين أسرع الاقتصادات الكبرى نموًا في العالم، إلا أنها كانت أبطأ وتيرة نمو في سبعة أرباع وأقل من توقعات المحللين البالغة 6.5 بالمئة.

يتوقع البنك المركزي الهندي الآن أن يتراجع النمو إلى 6.6 بالمئة للسنة المالية الحالية حتى 31 مارس، انخفاضًا من تقدير سابق بلغ 7.2 بالمئة.

رفع بنك الاحتياطي الهندي أسعار الفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية بين مايو 2022 وفبراير 2023.