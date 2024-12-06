وأشارت المنظمة إلى أن النمو القوي في تجارة الخدمات بنسبة 7 بالمئة لهذا العام شكل نصف التوسع في حين ارتفعت تجارة السلع بنسبة 2 بالمئة لكنها ظلت أقل من ذروتها في عام 2022.

وأضاف التقرير أن الاقتصادات النامية التي كانت تقليديا محركات قوية للتجارة العالمية واجهت رياحا معاكسة في عام 2024 مع انكماش الواردات بنسبة 1 بالمئة وانخفاض التجارة بين بلدان الجنوب بنفس الهامش في الربع الثالث، وعلى النقيض من ذلك قادت الاقتصادات المتقدمة نمو الربع الثالث مع الطلب المستقر الذي دفع إلى ارتفاع بنسبة 3 بالمئة في الواردات و2 بالمئة في الصادرات.

وأوضح أنه وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن الفرص تظل متاحة للاقتصادات النامية للاستفادة من القطاعات ذات النمو المرتفع، وأن تجارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والملابس ارتفعت بزيادات بلغت 13 بالمئة و14 بالمئة على التوالي في الربع الثالث من عام 2024 حيث يؤكد هذا النمو على إمكانات التنويع والدخول في الصناعات ذات القيمة المضافة.

وبين التقرير أن توقعات النمو العالمي المستقرة وتخفيف التضخم تقدم فرصة لبناء المرونة في عام 2025.

وعلى صعيد القطاعات وآفاق النمو قال التقرير، إنه في حين أظهرت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والملابس زخما قويا، فقد واجهت القطاعات التقليدية الحاسمة للاقتصادات النامية انخفاضات وانخفضت تجارة الطاقة بنسبة 2 بالمئة للربع الثالث و7 بالمئة للعام في حين انكمشت تجارة المعادن بنسبة 3 بالمئة ربع سنويا وانخفضت تجارة السيارات بنسبة 3 بالمئة في الربع الثالث، فيما يتوقع أن تنهي العام بنمو متواضع بنسبة تبلغ 4 بالمئة.