وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 54.2 في نوفمبر من 54.1 في أكتوبر، ليبقى فوق مستوى 50.0 وهو ما يدل على تسجيل نمو رغم أنه لا يزال أبطأ مما شوهد في وقت سابق من هذا العام.

وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة الفرعي إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس، حيث قفز إلى 58.0 في نوفمبر من 55.9 في أكتوبر، وهو أبطأ وتيرة لنمو المبيعات الجديدة منذ سبتمبر من العام الماضي.

وظل التوسع في نشاط الأعمال قويا على الرغم من تباطؤ معدل نمو الإنتاج في نوفمبر إلى 59.6 نقطة من 61.3 نقطة في الشهر السابق.

ومع ذلك، ظل المؤشر المعدل موسميا أعلى من متوسطه في الأمد البعيد.

كما أشارت بيانات الدراسة إلى نمو حاد في إجمالي النشاط التجاري خلال شهر نوفمبر. وعلى الرغم من التباطؤ مقارنة بالشهر السابق، فإن وتيرة نمو الإنتاج كانت أسرع قليلا من المتوسط التاريخي، حيث أفاد ما يقرب من ربع الشركات المشاركة في الدراسة بتوسع في النشاط منذ الشهر السابق.

من جانبه، صرح ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت، "لقد جاء مؤشر مديري المشتريات في الإمارات متسقا مع معدل النمو القوي في القطاع الخاص غير النفطي في شهر نوفمبر، واستمرت الشركات في تسجيل ارتفاع ملحوظ في المبيعات، مما حفز النشاط التجاري لكنه أدى أيضا إلى زيادة الأعمال المتراكمة".