تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0022 بتوقيت غرينتش، سجل الذهب في المعاملات الفورية 2631.60 دولار للأونصة (الأونصة) ليتراجع بنحو 0.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2654.70 دولار للأونصة، بحسب بيانات "رويترز".

ويترقب المتعاملون تقرير الوظائف بالولايات المتحدة بحثا عن مؤشرات عن مسار خفض أسعار الفائدة.

وأظهر مسح أجرته رويترز أن الوظائف غير الزراعية زادت على الأرجح بنحو 200 ألف وظيفة في نوفمبر بعد ارتفاعها بنحو 12 ألف وظيفة في أكتوبر، وهو أدنى رقم منذ ديسمبر 2020.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت أسعار الفضة مسجلة 31.31 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 935.99 دولار، وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 965.85 دولار.