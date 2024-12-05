وبحلول الساعة 1424 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا بما يعادل 0.55 بالمئة إلى 72.71 دولار للبرميل في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتا أو 0.58 بالمئة مسجلة 68.94 دولار للبرميل.

وكانت أوبك+، التي تضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، تخطط للبدء في تقليص تخفيضات الإنتاج منذ أكتوبر 2024 إلا أن تباطؤ الطلب العالمي وارتفاع الإنتاج من خارج المجموعة من بين عوامل أجبرتها على تأجيل تلك الخطط أكثر من مرة.

وقال تاماس فارجا من بي.في.إم للوساطة في عقود النفط "لن يؤدي ذلك إلى نقص في الإمدادات خلال العام المقبل ولا يزال من المتوقع وجود فائض في المعروض".

وسيبدأ الإلغاء التدريجي لخفض 2.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من أبريل 2025، بزيادات شهرية قدرها 138 ألف برميل يوميا وفقا لحسابات رويترز، ويستمر 18 شهرا حتى سبتمبر 2026.

وفي الولايات المتحدة، قدم انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي بعض الدعم للأسعار.

وفي الشرق الأوسط، قالت إسرائيل يوم الثلاثاء إنها ستعود إلى الحرب مع حزب الله إذا انهارت الهدنة بينهما، وستشن في هذه الحالة هجمات في عمق لبنان وستستهدف الدولة نفسها.

وقال مصدر مطلع لوكالة رويترز إن مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب للشرق الأوسط سافر إلى المنطقة لزيارة قطر وإسرائيل لدفع الجهود الدبلوماسية والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين قبل أن يتولى ترامب منصبه في 20 يناير.