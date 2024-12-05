وقال المركزي يوم الأحد الماضي إن مشكلة نقص السيولة "ستحل تدريجيا" اعتبارا من يناير بما يتسق مع خطة أقرها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.

وسعر صرف الدينار الليبي حاليا مقابل الدولار هو 4.8 دينار.

وقال المصرف في بيان إن محافظه ناجي عيسى اجتمع أمس الأربعاء مع الرئيس التنفيذي للشركة ومديرها الإقليمي لمناقشة تنفيذ التعاقد.

وأضاف "كما ناقش الإجتماع جدول مواعيد استلام الشحنات".

وقال المصرف إنه يعتزم سحب الأوراق النقدية القديمة وفقا لجدول زمني لكنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل.