وأفاد التحالف في بيان بأن مجموعة "أوبك+" التي تشمل دول منظمة أوبك وحلفاؤها الذين أبرزهم روسيا "ستمدد تعديلاتها الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا، والتي تم الإعلان عنها في نوفمبر 2023، حتى نهاية مارس 2025".

وبحسب البيان فإن هذه التعديلات الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل سيتم إعادتها للأسواق بشكل تدريجي على أساس شهري حتى نهاية سبتمبر 2026، "لدعم استقرار السوق". وقالت "أوبك+" إنه "يمكن إيقاف هذه الزيادة الشهرية مؤقتًا أو عكسها وفقًا لظروف السوق".

وكان من المقرر أن يبدأ التحالف زيادة الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميا في يناير المقبل، وبحسب القرار الصادر اليوم فإن هذه الزيادات ستبدأ في أبريل.

كما قررت دول التحالف تمديد التعديلات الطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يوميا والتي تم الإعلان عنها في أبريل 2023، حتى نهاية ديسمبر 2026، بدلا من نهاية ديسمبر 2025.

كما وافق التحالف على السماح للإمارات بزيادة الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يوميا اعتبارا من أبريل وحتى نهاية سبتمبر 2026 بدلا من خطة سابقة ببدء ذلك من يناير 2025.

تفاصيل تخفيضات الإنتاج

يذكر أن الدول الأعضاء في أوبك+ خفضت الإنتاج بواقع 5.86 مليون برميل يوميا، أو نحو 5.7 بالمئة من الطلب العالمي، في إطار سلسلة من الخطوات المتفق عليها منذ عام 2022 لدعم السوق.

وتضمنت تلك الخطوات خفض مليوني برميل يوميا من المجموعة بأكملها، و1.65 مليون برميل يوميا في المرحلة الأولى من التخفيضات الطوعية من الدول الثماني الأعضاء، وهذه التخفيضات وفقا لما ذكرته رويترز، سوف تستمر بعد قرار اليوم حتى نهاية 2026، بعد أن كان مقررا حتى نهاية 2025.

أما بالنسبة للتخفيضات الإضافية الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا سيبدأ إلغائها اعتبارا من أبريل 2025 وحتى سبتمبر 2026.