وبحلول الساعة 1030 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2648.69 دولار للأونصة، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2672.40 دولار.

وتنتظر الأسواق الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم الخميس، وتقرير الوظائف غير الزراعية الأميركي المقرر صدوره غدا الجمعة، وستزيد الوظائف على الأرجح بنحو 200 ألف في نوفمبر بعد ارتفاعها بنحو 12 ألف وظيفة فقط في أكتوبر.

وقال أولي هانسن المسؤول عن استراتيجية السلع الأولية في ساكسو بنك "من المتوقع إلى حد ما زيادة أعداد الوظائف غير الزراعية، وإذا جاءت الأعداد في التقرير منخفضة، قد يمنح ذلك بعض الدعم لأسعار الذهب"، بحسب ما نقلته رويترز.

وأضاف "أعتقد أننا نقترب الآن من نهاية العام. ولم تتخذ قرارات كبيرة في هذه المرحلة. وبالتالي يتعلق الأمر في الغالب بمسائل خاصة بالتداول خلال اليوم وربما بعض عمليات جني الأرباح قبل نهاية العام".

وعادة ما يُنظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط من التضخم والأزمات الجيوسياسية، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عوائد.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمس الأربعاء إن الاقتصاد أقوى مما توقعه البنك المركزي في سبتمبر عندما بدأ في خفض أسعار الفائدة، في إشارة على ما يبدو إلى دعمه لتقليص وتيرة التخفيضات في المستقبل.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فإن الأسواق تتوقع حاليا بنسبة 74 بالمئة خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي سيعقد يومي 17 و18 ديسمبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 31.37 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.5 بالمئة مسجلا 945.42 دولار، وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة ليسجل 982.39 دولار.