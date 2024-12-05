وذكر تقرير طموحات المليارديرات الصادر عن يو.بي.إس لعام 2024 أن العدد الإجمالي للمليارديرات ارتفع إلى 2682 من 2544 قبل عام، ووصلت قيمة ثرواتهم إلى 14 تريليون دولار من 12 تريليون دولار. وفي عام 2015، بلغ إجمالي ثروتهم 6.3 تريليون دولار.

وفقا للبنك الدولي، كان عدد سكان العالم أكثر من ثماني مليارات العام الماضي، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 105.4 تريليون دولار، مما يؤكد مدى تركيز الثروة في شريحة صغيرة من البشرية.

وأظهر تقرير يو.بي.إس أن معظم مليارديرات العام الجدد من صنع أنفسهم. فيما كان تقرير عام 2023 قد كشف أن المليارديرات الجدد اكتسبوا ثروة أكبر من خلال الميراث أكثر من ريادة الأعمال.

وأظهر أحدث تقرير، استند إلى مسح أجري بين المليارديرات بين يونيو وسبتمبر وبيانات الثروة الخاصة بالأثرياء، أن خطر الصراع الجيوسياسي والتضخم كانا من بين المخاوف الرئيسية التي واجهها المليارديرات.

وفي الولايات المتحدة، قفز عدد المليارديرات إلى 835 من 751، بقيادة أقطاب الصناعة والتكنولوجيا، حيث ارتفعت ثروتهم الإجمالية إلى 5.8 تريليون دولار من 4.6 تريليون دولار.

وفي الصين، انخفض عدد المليارديرات إلى 427 من 520، وثروتهم إلى 1.4 تريليون دولار من 1.8 تريليون دولار. وفي عام 2021، كان هناك 626 مليارديرا في الصين، بلغت ثرواتهم مجتمعة أكثر من 2.5 تريليون دولار، وفقا لبيانات سابقة ليو.بي.إس.