وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الاتحادي، اليوم الخميس، انخفاض الطلبيات 1.5 بالمئة عن الشهر السابق على أساس معدل موسميا وفي ضوء عوامل التقويم.

وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين قد توقع انخفاضا باثنين بالمئة.

يأتي التراجع بسبب هبوط نشاط تصنيع الآلات والمعدات 7.6 بالمئة على أساس شهري وانخفاض صناعة السيارات 3.7 بالمئة.

من ناحية أخرى، جرى تسجيل زيادات في طلبيات تصنيع المعادن الأساسية بنسبة 10.2 بالمئة على أساس شهري وفي تصنيع منتجات الكمبيوتر والإلكترونيات والبصريات ثماني بالمئة مقارنة بالشهر السابق.

وعند استبعاد الطلبيات المتدرجة، ارتفعت الطلبيات الجديدة 0.1 بالمئة مقارنة بالشهر السابق.

ووفقا لبيانات مكتب الإحصاءات، أظهرت المقارنة الأقل تقلبا على أساس ربع سنوي أن إجمالي الطلبيات الجديدة ارتفع 2.7 بالمئة في الفترة من أغسطس إلى أكتوبر مقارنة بالربع السابق.

وانخفضت الطلبيات المحلية 5.3 بالمئة وارتفع إجمالي الطلبيات الأجنبية قليلا بنسبة 0.8 بالمئة، بينما هوت الطلبيات الجديدة من منطقة اليورو 7.6 بالمئة وزادت الطلبيات من خارج منطقة اليورو 6.3 بالمئة.