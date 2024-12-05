وواصل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بجني المكاسب للجلسة السادسة على التوالي، ليرتفع بنسبة 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش الخميس، كما ارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.1 بالمئة أيضا بما يتماشى مع نظرائه الإقليميين.

ومن المتوقع أن يستقيل بارنييه الخميس ليسجل أقصر فترة ولاية لرئيس وزراء في تاريخ فرنسا الحديث.

وتواجه فرنسا الآن احتمال انتهاء العام دون حكومة مستقرة أو ميزانية لعام 2025، على الرغم من أن الدستور يسمح باتخاذ تدابير خاصة من شأنها تجنب الإغلاق الحكومي على غرار الولايات المتحدة.

وارتفعت أسهم البنوك الفرنسية الكبرى، وتراوحت مكاسب أسهم بي.إن.بي باريبا وسوسيتيه جنرال وكريدي أجريكول بين 1.2 بالمئة واثنين بالمئة، وسط آمال بأن تتمكن الحكومة من تجنب التعرض لإغلاق.

وهوى سهم سافران 4.6 بالمئة بعد أن أعلنت شركة صناعة محركات الطائرات الفرنسية أهدافا مالية جديدة.

وارتفع سهم توتال إنرجيز واحدا بالمئة.

وفي أنحاء أوروبا، ارتفع مؤشر داكس الألماني بنحو 0.4 بالمئة إلى ما فوق مستويات الـ 20 ألف نقطة، كما استقر مؤشر فوتسي البريطاني عند 8342 نقطة، في حين قفز فوتسي ميلانو الإيطالي بنحو 0.9 بالمئة إلى 300 نقطة.